Projektchor des Kirchenkreises Krefeld-Viersen : „Was für ein Vertrauen“: Uraufführung beim Kirchentag

Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer (vorne) aus Willich leitete in St. Clara die Uraufführung der Choral-Suite „Was für ein Vertrauen“. Foto: Emmaus Kantorei

Willich/Dortmund Mit einem Konzert der besonderen Art hat ein Projektchor des Kirchenkreises Krefeld-Viersen am letzten Freitag in der Stiftskirche St. Clara in Dortmund anlässlich des Evangelischen Kirchentages für besondere Aufmerksamkeit gesorgt.

Unter dem Motto „ungehört-hörenswert“ erklangen ausschließlich Kompositionen für Chor und Orgel des 30-jährigen Komponisten Toni Ulrich, der als Sänger und Organist in der Emmaus-Kantorei in Willich zuhause ist.

Abseits des Mainstreams von Popmusik zeigten die 36 Sängerinnen und Sänger, dass es auch neue hörenswerte Musik gibt, die sich an der Klassik orientiert und trotzdem groovt und swingt. Ob Psalmvertonungen mit und ohne Orgel oder eine komplette Messe, alles war sorgfältig von den KantorInnen einstudiert worden. Heraus kam ein homogener Gesamtklang mit viel persönlichem Einsatz aller Beteiligten. Man merkte den Sängerinnen und Sängern die Freude an, die sie beim Singen an das zahlreich erschienene Publikum weitergaben.

Mit dabei waren die Kantorinnen Stefanie Hollinger aus Kempen, Claudia Jacobs aus Meerbusch-Lank, die sich eindrucksvoll im Dirigat und in der Klavierbegleitung abwechselten und Ekatarina Porizko aus Meerbusch-Büderich, die an der Orgel brillierte.

Kreiskantor Klaus-Peter Pfeifer von der Emmaus-Gemeinde Willich, der die Idee zu diesem besonderen Konzert im Rahmen des Kirchentages in Dortmund hatte, leitete die Uraufführung einer Choral-Suite mit dem Motto des Kirchentages „Was für ein Vertrauen“.

Hierbei war auch die große Zuhörerschaft eingeladen, an einigen Stellen den bekannten Choral „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ mitzusingen. Im Kirchenschiff, der als Ziegeldom bekannten neugotischen Stiftskirche, mischten sich Chor, Gemeinde und die große Orgel zu einem Fest der Klänge mit einer nachhaltigen Wirkung.

Nach dem gut einstündigen Programm gab es stehenden Applaus für alle Beteiligten und besonders für den jungen Komponisten Toni Ulrich. Seine Stücke sind mittlerweile schon in verschiedenen Chören präsent und nach dem Konzert gab es bereits Nachfragen von den zahlreich im Publikum anwesenden Chorleitern und Kirchenmusikern.

Erschienen sind alle Werke in der Edition Emmaus, dort kann man die Stücke einsehen und Kontakt zum Komponisten aufnehmen.

(RP)