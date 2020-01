Konzert im Schloss : Gelungener musikalischer Auftakt ins Jubiläumsjahr

WILLICH Das große Geburtstagsständchen zum Fünfzigsten der Stadt Willich bot das Linselles-Orchester am Samstagabend im Ratssaal von Schloss Neersen. Dafür hatten acht Musikerinnen und Musiker aus der französischen Partnerstadt ein buntes europäisches Programm zusammengestellt.

Mit der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Gioachino Rossini boten Eric Segers (Trompete), Olivier Bonnet (Posaune), Pierre Delcour (Horn) und Sébastien Castryck (Tuba) einen flotten Einstieg in das Konzert. Als roter Faden zogen sich Werke französischer Komponisten durch das Programm. Der Klarinettist Didier Leleu und Cécile Becaas am Flügel präsentierten zwei Sätze der Sonate für Klarinette und Klavier von Camille Saint-Saëns. Sie zeigten ein einfühlsames Spiel und im zweiten Satz eine Interpretation mit viel Witz.