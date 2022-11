Vorentwurf der Stadt Willich So soll der Konrad-Adenauer-Park umgestaltet werden

Die Hauptpunkte der Kritik am aktuellen Zustand sind: unattraktiv, schlecht gepflegt und die Angst, in den Park zu gehen. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer sind demnach wenig zufrieden/unzufrieden mit dem momentanen Zustand des Parks. Fast alle Teilnehmer beschreiben die Teichanlage als wenig attraktiv/unattraktiv. Es ist erst wenige Monate her, da verendeten zahlreiche Enten dort qualvoll, weil eine alte Pumpe für Frischwasser ausgefallen war.