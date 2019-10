Praktikum : Jugendliche erleben Kommunalpolitik hautnah

Willich Sich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen, ist für viele Jugendliche nicht gerade attraktiv. Dabei wird in der Politik auch über Themen wie Schulgebäude, Jugendeinrichtungen, Radwege, ÖPNV, Parks und Grünflächen, Schwimmbäder und Sportplätze entschieden – Dinge, die Jugendliche sehr wohl etwas angehen. Mit dem „Kommunalpolitischen Praktikum“ der Stadt Willich, angeregt aus dem politischen Raum, soll das Interesse an der Kommunalpolitik geweckt werden.

„Einblick in die Politik vor Ort und die Chance, die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten“, sagt Sandra Thull vom Geschäftsbereich Personal und Organisation, die das Projekt seitens der Stadt begleitet. Sie hat unter anderem in den Schulen – das Ganze richtet sich an Schüler ab Klasse 9 – schon dafür geworben, und ab sofort wird auch mit Flyern und Plakaten und über die Social-Media-Kanäle der Stadt für das Projekt getrommelt. Konkret läuft das „Praktikum“ in verschiedenen Modulen ab.

Ein „Speed-Debating“ (am 30. Oktober, im Gründerzentrum im Stahlwerk Becker) mit Vertretern aller Fraktionen im Stadtrat soll Jugendliche mit Kommunalpolitikern ins Gespräch bringen. 14 Tage später startet dann das eigentliche Praktikum (13. November, Schloss): Einführung in Grundzüge der Kommunalpolitik. Was bietet Verwaltung, was machen kommunale Politiker? Welche Rolle spielt der Bürger? Die Grundlagen der Kommunalpolitik erarbeiten sich die Jugendlichen in Kleingruppen, die jeweils von einer Person aus der Kommunalpolitik begleitet, moderiert werden, und die Ergebnisse werden anschließend im Plenum vorgestellt.

„Politik live und in Farbe“ ist Modul zwei (18. November, Schloss) überschrieben: Die Teilnehmer erleben die Arbeit in den Fraktionen und in einer Ausschusssitzung, schließen sich einer von ihnen ausgesuchten Fraktion an und werden von Politikern als Mentoren beim Besuch einer Fraktionssitzung und einer für sie relevanten Ausschusssitzung begleitet.

Im dritten Modul („Politik: spielend einfach!?“, 30. November, wieder im Schloss) wird dann Politik „ausprobiert“: In einem Planspiel beschäftigen sich die Jugendlichen mit einem möglichst aktuellen jugendpolitischen Thema in der Stadt, übernehmen die Rolle des Stadtrats. Sie erleben die Rolle der politisch Handelnden und erfahren, wie politische Entscheidungen zustandekommen und wie sie ihre Ziele durchsetzen oder Kompromisse aushandeln können. Und am Ende steht dann bestenfalls ein gemeinsam getroffener Beschluss innerhalb der simulierten Ratssitzung. Im Anschluss werden mit allen Beteiligten die während des Praktikums gesammelten Eindrücke und Erfahrungen ausgewertet, und es gibt für alle, die regelmäßig dabei waren, ein Zertifikat.