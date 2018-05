Stadt Willich: Kommunale Gebäude: Energieverbrauch um 15 Prozent senken

Stadt Willich Der Willicher Umweltausschuss hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Zertifizierung als "global nachhaltige Kommune" gemacht. Der Ausschuss nahm die Gesamtheit der Leitlinien, strategischen und operativen Ziele des Projektes zur Kenntnis und verwies Teile davon in die betroffenen Fachausschüsse zur Beratung. Außerdem beschlossen die Mitglieder die Leitlinien und Ziele im Verantwortungsbereich des Ausschusses.

Im Umweltausschuss ging es um die drei Themenfelder, in denen der Ausschuss Kompetenzen und Beschlussfähigkeit besitzt. Bereits im Juni 2017 waren diese Felder und die zugehörigen Leitlinien im Ausschuss vorgestellt worden. Am Dienstagabend ging es um konkrete Formulierungen der operativen Ziele.

Beispielhaft seien genannt: Im Bereich natürliche Ressourcen sollen etwa Parks ab 2022 nur noch ökologisch gestaltet und die Grünpflege entsprechend umgestellt werden. Ausgenommen sind historische Parkanlagen. Bis 2020 sollen die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen für ein Biotop-Verbundsystem geschaffen werden. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der Anbauflächen biologisch-ökologisch bewirtschaftet werden und bis 2025 sollen in mindestens zwei Ortsteilen regionale Vermarktungskooperationen für die in Willich produzierten Lebensmittel geschaffen werden.

Kinder und Jugendliche sollen bis 2025 mindestens an einer außerschulischen Maßnahme zur Umweltbildung jährlich teilnehmen. Im Bereich Klima und Energie will die Verwaltung den Gesamtenergieverbrauch aller kommunalen Gebäude bis 2030 um mindestens 15 Prozent senken. Die Unternehmen sollen über Effizienztechnologien und die Optimierung energetischer Synergien ihren Gesamtenergieverbrauch um mindestens 30 Prozent reduzieren, und bis 2030 soll die Hälfte der Wohngebäude, die vor 1980 errichtet wurden, energetisch saniert worden sein.

Die vorgeschlagenen Ziele sollen im nächsten Schritt mit einer Priorisierung versehen werden. Dabei geht es auch um die Frage, was sich die Stadt finanziell zu welchem Zeitpunkt leisten kann. Willich ist eine von 15 Kommunen in NRW, die an einem Modellprojekt zur Erarbeitung einer "integrierten Nachhaltigkeitsstrategie" teilnehmen.