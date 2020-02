Kommentar : Frischer Wind in der Willicher SPD

Die Willicher SPD legt vor: Während es in der CDU zu einer Kampfabstimmung in der Frage kommen, wer für sie ins Rennen ums Bürgermeisteramt gehen wird (Bäumges oder Pakusch), haben Partei- und Fraktionsvorstand der Sozialdemokraten schon längst Dietmar Winkels präsentiert.

Dass die Mitglieder ihn am Montag bestätigen, ist eine reine Formsache. Die anderen im Rat vertretenen Fraktionen haben noch keine Namen genannt. Nun präsentiert die Willicher SPD bereits ein umfangreiches Wahlprogramm, in das Mitglieder und Bürger eng eingebunden wurden. Auch hier hinken die anderen Parteien hinterher. Ob alle Forderungen der SPD realistisch und finanzierbar sind, sei dahingestellt. Immerhin gibt es aber einige Vorschläge, die aus dem bisherigen Einheitsbrei hervorstechen. Angesichts der Schwäche und Zerstrittenheit der Bundes-SPD ist das der richtige Weg. Denn sonst droht auch in Willich das Absinken in die Bedeutungslosigkeit. Und das wäre schade – ausgerechnet jetzt, da frischer Wind weht.