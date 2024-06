Klimawandelanpassung in Willich Stadt will im Kampf gegen Schottergärten die nächste Stufe zünden

Jack Sandrock, der Vorsitzende des Nabu in Willich, freute sich über das Lob. „Es ist toll, dass das hier so positiv gesehen wird. Wir wollen nun stadtteilweise gemeinsam die Straßen abgehen, die Briefe einwerfen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir hoffen, so die vielen Schottergärten sukzessive beseitigen zu können“, betonte er. Willich will weiterhin auf Einsicht setzen, nicht in erster Linie auf Druck.