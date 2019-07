Verkehrssituation Klein Kempen, Am Klapptor, Kückesweg : Der Verkehr soll erneut gezählt werden

Willich/Schiefbahn Seit Monaten diskutiert die Willicher Politik über die Verkehrssituation auf den Wirtschaftswegen und Anliegerstraßen Klein Kempen, Am Klapptor und Kückesweg. Diese werden gerade zu den Hauptverkehrszeiten gerne illegal von Autofahrern als Schleichweg zwischen Niederheide und Wekeln beziehungsweise Stahlwerk Becker genutzt – zum Leidwesen der Anwohner.

Eigentlich hätte es dort bereits versuchsweise Sperrungen geben sollen, um zu schauen, welche Auswirkungen das auf den Gesamtverkehr hätte. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses erklärte der Vorsitzende Christian Pakusch allerdings, dass zum einen zunächst noch ein Grundstücksankauf durch die Stadt habe abgewartet werden müssen. Zum anderen warnte er davor, planlos irgendwo etwas abzusperren und so möglicherweise Anwohner an anderer Stelle zu belasten. Er sehe die Gefahr, dass sich dann am Ende gar nichts ändere.

Die Politiker einigten sich darauf, dass bis zur letzten Sitzung des Planungsausschusses in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werden soll, wie es an dieser Stelle weitergeht. Im Raum stehen auch die Freigabe für den Verkehr oder der Neubau einer Straße. Notwendig dafür sind weitere Verkehrszählungen, die nun nach Möglichkeit von einem externen Büro vorgenommen werden sollen, um zu verhindern, dass der Vorwurf laut wird, die Verwaltung habe nicht korrekt gezählt. Denn die Stadtverwaltung hat bereits am 10. Oktober vergangenen Jahres sowie am 18. Juni und 4. Juli dieses Jahres das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich gezählt. Die Ergebnisse müssen nun noch ausgewertet werden. Einige der in der Sitzung anwesenden Anwohner äußerten jedoch schon Zweifel daran, dass tatsächlich zu den Zeiten gezählt wurde, in denen der meiste Verkehr herrscht.