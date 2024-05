Schützenfest Klein-Jerusalem Bilanz nach Schützenfest fällt positiv aus

„Wir müssen jetzt schauen: Nehmen wir sie im nächsten Jahr wieder und bauen auf die Mundpropaganda der hochzufriedenen Besucher vom Mittwoch? Suchen wir eine neue, lokal bekanntere Band? Das müssen wir eruieren“, sagt der Ehrenvorsitzende. Auch andere Änderungen würden diskutiert. „Derzeit denken wir darüber nach, schon am Freitag zu beginnen und den Montag dafür zu streichen. Den Frühschoppen würden wir dann Samstag oder Sonntag machen. Aber das müssen wir alles besprechen. Auch glaube ich, dass wir die Analyse ändern müssen. Am Ende steht und fällt bei uns alles mit dem Bierumsatz. Ich habe aber jetzt mal bewusst geschaut und nie so viele andere Getränke auf den Tischen gesehen. Das geht von antialkoholischen Getränken bis hin zu Wein. Da müssen wir gegebenenfalls umstellen. Es gibt also viel zu besprechen“, sagt er.