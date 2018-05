Stadt Willich: Klaviervirtuose aus Peru bei Emmaus-Konzerten

Der peruanische Klaviervirtuose Vladimir Valdivia ist am 17. Juni zu Gast in der Friedenskirche in Neersen. Foto: EMMAUS- KONZERTE

Stadt Willich Am Sonntag, 17. Juni, ist der peruanische Klaviervirtuose Vladimir Valdivia um 20 Uhr zu Gast in der Friedenskirche in Willich-Neersen. Er spielt dort ein Programm mit Werken von Mozart, Schubert, Chopin, Liszt, Granados, Albeniz und de Falla.

1970 in Lima/Peru geboren, begann Vladimir Valdivia im Alter von 5 Jahren seine musikalischen Studien am Conservatorio Nacional de Musica in Lima. Früh schon gab er in Peru, Ecuador, Chile, Bolivien und Brasilien Konzerte und spielte als Solist mit mehreren Orchestern zusammen. 1988 schloss er sein Studium in Lima mit dem Diplom ab und bekam die Goldmedaille mit Auszeichnung. 1989 kam Vladimir Valdivia erstmals nach Deutschland. Hier wurde er in die Meisterklasse von Prof. Ludwig Hoffmann an der Münchner Musikhochschule aufgenommen. 1990 gewann er ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. 1991 ging er bei einen Wettbewerb für Rundfunkaufnahmen des Bayerischen Rundfunks und Hessischen Rundfunks als Sieger hervor. Seit 1990 gab Vladimir Valdivia aus Peru mit großem Erfolg zahlreiche Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Spanien, Schweden (Musikfestival in Stockholm), Japan, USA, Südafrika und Südamerika.