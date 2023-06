Schützenverein Clörath Klaus-Dieter Will ist der neue Schützenkönig in Clörath-Vennheide

Das Schießen ging bis zum 234. Schuss. Dann musste der neue König eine Pause einlegen, denn die Entscheidung war einigermaßen spontan gefallen und er war gar nicht in Schützenuniform gekleidet. „Er musste dann kurz nach Hause und sich umziehen. Aber die Zeit brauchte das Gewehr ohnehin, um abzukühlen, erzählt Herold augenzwinkernd. So war der neue Regent dann perfekt gekleidet und trotz der heißen Temperaturen auch einigermaßen frisch, als ihm Bürgermeister Christian Pakusch feierlich die Schützenkette umlegte. Die Clörather dürfen sich damit auf einen erfahrenen König freuen, der mit voller Begeisterung und Herzblut am Schützenwesen hängt. Die Voraussetzungen für ein tolles Jubiläumsfest 2024 sind also gut.