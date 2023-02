Karneval Willich 2023 Als Primaballerinas verkleidet zieht der Elferrat der KjG in den Saal

Die Herren der KjG Schiefbahn lassen einen ersten Tanz auf der Bühne folgen. Noch im Tutu greift Sitzungspräsident Maurice Schipanski zum Mikrofon: „Endlich wieder Sitzungen. Heute zeigen wir, dass wir in Schiefbahn gerne feiern und Spaß an der Freud haben.“ Unter dem Motto „Wir rufen wieder Helau – Kommt bunt verkleidet und geht blau“ sind sie alle – Jung und Alt, bunt gemischt in den unterschiedlichsten Kostümen – erschienen. Vom Fliegenpilz bis zum Matrosen reicht die Kostümpalette. In den ersten Minuten wird es direkt spannend. Schipanski kündigt das neue Prinzenpaar der KjG im Prinzenjubiäumsjahr an. Die Schiefbahner feiern fünf mal elf Jahre Prinzenpaar. Peter I. und Gaby I. (Kirchkamp) waren 1968 die ersten. Nun sind es Tim I. (Kersting) und Laura I. (Rafalski). Beide 29 Jahren jung und richtig jeck, wie sofort klar wird. Sie stand bereits mit acht Jahren das erste Mal auf der närrischen Bühne der Kulturhalle und tanzte bei den Flimmflämmkes und der Tanzgarde der KjG, während er das Tanzbein bei der Stadtgarde Willich schwang. Schipanski bezeichnet die beiden als Allrounder im Karneval.