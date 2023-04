Rat Willich Streit zwischen SPD und Grünen beigelegt

Mit einer persönlichen Erklärung des Grünen-Ratsherrn Merlin Praetor begann am Mittwochabend die Sitzung des Willicher Rates. Dabei ging es um die Anschuldigung Praetors gegenüber Dietmar Winkels (SPD) in der Ratssitzung im März: Praetor hatte Winkels im Zusammenhang mit den interfraktionellen Absprachen zum Antrag für zwölf zusätzliche Erzieherinnenstellen in städtischen Kitas – der letztlich nur von den Fraktionen Grüne, FDP und Für Willich gestellt wurde – einen „Lügner“ genannt. Hierzu erklärte Praetor jetzt: „In der ersten Osterferienwoche haben Dietmar Winkels und ich uns getroffen, wir haben das Thema der letzten Ratssitzung für uns aufgearbeitet, und ich habe mich bei ihm für die Wortwahl entschuldigt. Die Entschuldigung hat Dietmar angenommen. In der Sache bleiben wir beide bei unterschiedlichen Wahrnehmungen und Bewertungen. ‚Sich wieder in die Augen gucken können‘ war Dietmars Zielsetzung des Gesprächs. Ich denke, das wurde erreicht, und dies ist ein guter diplomatischer Weg, der fortgesetzt werden sollte.“ Winkels bestätigte das: Er nehme die Entschuldigung an und freue sich über das „offene, konstruktive Gespräch“. Er hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit.