Platz für 73 statt 53 Kinder in Schiefbahn Bau der Kita St. Raphael schreitet voran

Das zweigeschossige Gebäude, das an altem Standort des Kindergarten St. Raphael, neu entsteht, wächst schnell. Hans-Joachim Beschoten blickte bei der Feier noch einmal auf die Anfänge zurück. Der Bedarf nach weiteren Kitaplätzen stieß in der Gemeinde seinerzeit die Überlegungen einer Vergrößerung an. „Wir haben uns lange mit der Frage beschäftigt, ob das in St. Elisabeth oder St. Raphael möglich wäre. Überlegungen zur Erweiterung von St. Raphael gab es schon 2017“, erinnerte der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes St. Hubertus Schiefbahn.