Fußball-EM in Willich Wenn die Siedlerallee zum EM-Austragungsort wird

„Es ist einfach nur niedlich, wenn wir `come stai´ fragen und die Kleinen vor uns stehen, mit ´cosi cosi` antworten und dabei ihre Hände drehen“, sagt Kristin Ahrendt von der Schiefbahner DRK Kita Bauhaus lächelnd. Dass auf Italienisch gefragte „Wie geht es dir“ bekommt damit die Antwort „Es geht so“. Italien spielt momentan in der Kita eine große Rolle, insbesondere für 14 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Sie sind nämlich die Spieler beim Fußball-EM-Spiel am 7. Juni. Die DRK Kita gehört zu den insgesamt 13 Kitas, die sich am Freitag auf dem Sportplatz an der Siedlerallee einfinden und dort am ersten Kita-Fußballturnier in Willich im Zeichen der EM teilnehmen.