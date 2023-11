Kinderschutzbund Willich Kinonachmittag für Kinder in Rekordzeit ausgebucht

Immer wieder ist der Kinderschutzbund Willich bemüht, auch Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt zu bieten. Diese werden mal besser, mal etwas weniger gut angenommen, kommen aber insgesamt fast immer hervorragend an. Die neueste Aktivität des Vereins in Zusammenarbeit mit dem Verein Lichtspieltheater Willich zeigte aber nun ein rekordverdächtiges Ergebnis. Die beiden Vereine organisierten gemeinsam eine Vorführung des bekannten Pixar-Animationsfilms „Findet Nemo“. Dieser ist für Kinder ab vier Jahren in Begleitung eines erwachsenen ausgelobt und kostenlos.