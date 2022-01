Kinderwäldchen in Willich eingeweiht : Erste Babybäume für Neugeborene 2021 gepflanzt

Willich Im neuen Bürgerwald in Schiefbahn gibt es nun auch ein kleines Kinderwäldchen. Alle Eltern Neugeborener bekommen von Kinderschutzbund und Stadt einen Gutschein für die Pflanzung eines klimaresistenten Baumes.

Vorstandsmitglieder des Kinderschutzbundes Willich haben im September 2021 mit Bürgermeister Christian Pakusch die Fläche am Bürgerwald an der Hessenbende für ein „Kinderwäldchen“ eingeweiht. Am 15. Januar war es nun so weit: Die Eltern der Neugeborenen des Jahres 2021 konnten endlich die ersten Bäumchen pflanzen. Bürgermeister Christian Pakusch begleitete die Aktion. Er betonte: „Ich finde, die Pflanzaktion ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für jedes Neugeborene in unserer Stadt, das ich als Bürgermeister der Stadt Willich gerne unterstütze.“ Zudem werde etwas für die Klimazukunft der Stadt Willich getan.