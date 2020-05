Kinderschutzbund Willich : Schnäppchen aus dem Souterrain

Anrath Seit Mittwoch ist die „Wühlmaus“ wieder geöffnet. Der Kinder-Second-Hand-Laden des Kinderschutzbundes Willich ist am neuen Standort im ehemaligen Anrather Krankenhaus im Souterrain zu finden.

Es war eine lange Umzugspause von fast einem Jahr, aber nun ist sie beendet. Das Second-Hand-Angebot des Kinderschutzbundes (KSB) Willich ist in seinem neuen Zuhause angekommen. Die Ortsgruppe, die ehemals in Schiefbahn an der Hochstraße beheimatet war und dort auch das das Second-Hand-Geschäft Wühlmaus betrieb, ist in ihre neuen Räumlichkeiten im Souterrain des ehemaligen Anrather Krankenhauses an der Neersener Straße 41 umgezogen und hat seit Mittwoch geöffnet. Dort gibt es gebrauchte Kinderbekleidung, Zubehör und Spielzeug.