Frühe Hilfen in Willich : Kinderschutzbund verteilt mehr Babytaschen

Frühe Hilfen in Willich

Willich Trotz der Corona-Pandemie konnte der Willicher Kinderschutzbund die Zahl der verteilten Taschen für Neugeborene im Vergleich zu 2018 deutlich steigern.

Der Kinderschutzbund Willich ist von der Stadt Willich beauftragt, den Neugeborenen-Begrüßungsdienst in allen Stadtteilen durchzuführen. Trotz der Corona-Pandemie und des Lockdowns 2020/2021 konnte unter strengen Hygienemaßnahmen zum Teil auch kontaktlos die Babybegrüßungstasche überreicht werden. Erfreulich sei, dass die Zahl der Taschen gestiegen sei, so der Kinderschutzbund – wurden im Jahr 2018 noch 33 Prozent der Neugeborenen „beschenkt“, waren es im Jahr 2019 bereits 54 Prozent. „Im schwierigen Corona-Jahr konnten wir trotz allem 50 Prozent der geborenen Babys und ihre Eltern eine Babybegrüßungstasche übergeben“, so der Willicher Kinderschutzbund.