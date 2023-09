Der Kinderschutzbund Willich lädt ein Was das Kinderfest im Neersener Schlosspark bietet

Es ist eine durchaus traditionsreiche Veranstaltung: Das Kinderfest des Willicher Kinderschutzbundes im Neersener Schlosspark. Das Motto der Veranstaltung lautet dieses Mal „Kinder stärken“. Am Sonntag, 24. September, also am kommenden Wochenende, wird der Willicher Ortsverband des Kinderschutzbundes wieder ein buntes Programm präsentieren.