Hilfe für Kinder in Not in Willich : Kinderschutzbund stellt iPads und Laptops zur Verfügung

Hilfe für Kinder in Not in Willich

Willich Der Willicher Kinderschutzbund kümmert sich auch und gerade um Kinder, deren Eltern trotz Arbeit nur über knappe Geldmittel verfügen und die deswegen in Gefahr sind, zurückgelassen zu werden. Gerade in Corona-Zeiten.

Um das gewährleisten zu können, haben sich vom Vorstandsteam des Kinderschutzbundes in Willich Barbara Jäschke, Dieter Lambertz und Andreas Ballnus zusammengesetzt und gemeinsam mit Bernd Hitschler, Geschäftsbereichsleiter Schule in der Stadt Willich, konkrete Schritte unternommen: Neben iPads wurden Laptops für die verschiedenen Lernformen gekauft.

Eltern können sich an den Kinderschutzbund wenden, der in Absprache mit den Schulen dafür sorgt, dass die Geräte an die richtigen Adressen kommen. Das Team vom Kinderschutzbund Willich hat inzwischen 30 Geräte angeschafft, und nachdem Willichs Bürgermeister Christian Pakusch von dieser Aktion gehört hatte, war er sofort bereit, die Aktion zu unterstützen und die gleiche Anzahl an Geräten obendrauf zu setzen.