Widerstand gegen Kindergrundsicherung „Kampf gegen Armut in hilfsbedürftigen Familien wird härter“

Der Kinderschutzbund Willich zeigt sich besorgt über die Kriegsgeschehen in der ganzen Welt. „Die Schwächsten in der Gesellschaft sind die Kinder, die in einer ungewissen Zukunft aufwachsen. Teilweise haben sie ihre Eltern verloren oder leben als Flüchtlinge in einem fremden Land in Ungewissheit, ob Vater, Mutter oder Großeltern noch leben“, heißt es vom Ortsverband, der die Geflüchtetenarbeit in der Stadt mitgestaltet.