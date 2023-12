Kinderschutzbund Willich Eine Reise ins Land der Märchen

In dem zur Märchenoase umgestalteten Raum bindet Drechsler die jungen Zuhörer in die Märchen ein. Es wird nicht einfach vorgetragen, sondern es geht interaktiv zu. So mucksmäuschenstill es ist, wenn sie frei erzählt, so begeistert kommen die Antworten von der Zuhörerschar, wenn sie eine Frage stellt oder die Meinung der Kinder hören möchte, ob ein Schneemädchen in einem warmen Bett schlafen kann.