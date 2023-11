Weihnachtsaktion in Willich Kinderschutzbund bietet kostenlose Märchenstunde für Kinder

Die erste Märchenstunde findet am Donnerstag, 7. Dezember, in der Kooperationsschule des Kinderschutzbundes, der Grundschule am Mühlenfeld statt. Die Kinder der ersten und zweiten Jahrgangsstufe sind dann zu einer Märchenstunde eingeladen. Die zweite Veranstaltung ist am Dienstag, 12. Dezember für die Kinder der OGS Albert-Schweitzer-Schule. Sie findet nachmittags in den Räumen des Kinderschutzbundes statt.