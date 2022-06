Kinderschutzbund Willich bietet Hilfe an : Tornister und Gutscheine für hilsbedürftige Familien

Kinderschutzbund Willich bietet Hilfe an

Nicht nur an Geflüchtete aus der Ukraine, auch an Kinder von hilfsbedürtigen Familien gibt der Kinderschutzbund Tornister aus. Foto: Kinderschutzbund Willich

Willich Weil immer mehr Familien wegen steigender Kosten in Not geraten, gibt der Kinderschutzbund Willich Gutscheine für Lebensmittel und Hygieneartikel aus. Zudem werden auch Schulkinder mit Tornister und Schreibmaterial versorgt. Wohin man sich wenden muss.

Deswegen bietet der Kinderschutzbund für diese Familien Gutscheine von verschiedenen Anbietern an, um kurzfristig einmal eine Durststrecke bei Lebensmitteln, Babynahrung, Windeln und alles, was als Lebensgrundlage benötigt wird, überwinden zu können. „Es kann nicht sein, dass Kinder und ihre Familien an Wochenenden oder Feiertagen hungern müssen, weil aus welchen Gründen auch immer kein Geld für Lebensmittel vorhanden ist“, sagt Vorsitzende Barbara Jäschke.