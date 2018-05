Stadt Willich : Kinderschützenfest mit Jünter in Neersen

Stadt Willich Das beliebte Kinderschützenfest der St. Sebastianus-Bruderschaft Neersen hat schon eine lange Tradition. Am Pfingstwochenende - 19. und 20. Mai 2018 lädt die Bruderschaft wieder ein. Rund um den Wahlefeldsaal gibt es insbesondere für die jungen Besucher ein buntes Programm mit vielen Spielen. Heute, am Samstag, 19. Mai, beginnt das Fest um 13 Uhr. Bis 22 Uhr ist dann für Groß und Klein Spiel und Spaß angesagt. Am Pfingstsonntag, 20. Mai, startet das Fest bereits um 11 Uhr. Ende ist dann um 18 Uhr. Die Männer vom Königszug "Gut Schuß 90", die Jungen, Männer und Frauen von den "Blauen Dragonern", "Edelweiß", "Dat Brook", "Brave Jonges" die "Minoriten- und Jungen Jäger", die "Wilden Madels" und viele andere mehr wollen zwei Tage gute Gastgeber sein. Der Schützenkönig der St. Sebastianer, Jan Hellwig, und seine Königin Henriette Stieger sowie die Minister Oliver Beck und Christian Klöters, Königsoffizier Andre Ilski und deren Damen sind für die Gäste im Einsatz.

Die Jungschützenkönigin Vivian Germann und ihr Team freuen sich auch schon auf das beliebte Fest, bei

dem sie natürlich mit von der Partie sind. Auf dem Bruderschaftsgelände und auf der Wiese am Minoritenplatz werden Spielstände aufgebaut. Beim Torwandschießen und auf dem Fußballfeld können die Meister ermittelt werden. Ein Kinderkarussell wird seine Runden drehen. Neu: Bungee Run & Bungee Fight. Beim Armbrustschießen gibt es ebenso schöne Preise zu gewinnen wie beim Entenangeln. Zu kinderfreundlichen Preisen kann überall mitgemacht und gewonnen werden. Blumen und attraktive Preise

werden wie in jedem Jahr beim Glückradspiel ausgesetzt.



Erstmals können auf dem Innenschießstand die Besten im Luftgewehrschießen ermittelt werden. Für die Unterhaltung sorgt ein buntes Programm: Jünter - das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach - hat am Samstagnachmittag um 15 Uhr am Wahlefeldsaal seinen ersten Auftritt. Pfingstsonntag kommt Jünter schon um 14 Uhr. Wie im letzten Jahr wird er Autogramme verteilen. Für die großen Fans der Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach gibt es am Pfingstsonntag ab 17 Uhr den großen Knaller. Dann wird ein Trikot mit den Unterschriften der Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach versteigert.

Die Besucher bekommen am Sonntagnachmittag (16 Uhr) einen Zumbatanz zu sehen. Ein besonderes Highlight ist das Kinderschützenfest 2018 für Simon Stieger und Emily Suffner. Sie werden am Pfingstsonntag gegen 15.30 Uhr vom Bürgermeister zum Kinderkönigspaar 2018 gekrönt. Mit ihnen fiebert Julian Hellwig als Ritter dem Ereignis entgegen.

(RP)