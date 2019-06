Neersen : Neersen: Noah Suffner ist Kinderkönig

Neersen Beim Kinderschützenfest in Neersen herrschte eine famose Stimmmung. Bürgermeister Josef Heyes ehrte die neuen Majestäten – die allesamt männlich sind.

Eine weitere Premiere und eine gute Idee: Auf der Kirmeswiese gab es zum ersten Mal einen Trödelmarkt mit allem, was in den Kinderzimmern entbehrlich geworden ist. War der Kreis der Aussteller am Samstag noch sehr überschaubar, so sollte sich das Angebot am Pfingstsonntag schlagartig vergrößern. Und es mangelte nicht an der entsprechenden Nachfrage. Alexandra Suffner und Cornelia Beck hatten sich als Organisatorinnen einiges einfallen lassen: So gab es zum ersten Mal ein Entenrodeo. Die Herausforderung für die jungen Besucher: Sie mussten versuchen, sich möglichst lange auf der Tigerente halten, die aber irgendwann jeden noch so mutigen Reiter abwarf. Am Sonntagabend stellte sich heraus, dass die Ente ein Etikettenschwindel war: Sie war eigentlich ein Bulle und bevor die Attraktion abgebaut wurde, versuchten die Erwachsenen noch schnell, sich nicht abwerfen zu lassen, was natürlich nicht gelang. Da Neersen aktuell ein reines Frauenkönigshaus hat, tritt – sozusagen als Gegengewicht – das Kinderkönigshaus in diesem Jahr bewusst bewusst ohne Mädels auf: Kinderkönig Noah Suffner und seine Ritter Joshua Suffner und Simon Stieger standen am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt, als kein Geringerer als Bürgermeister Josef Heyes sie krönte. Aber es blieb wenig Zeit, das Königsgefühl auszukosten, weil die großen und kleinen Majestäten vor allem für die Besucher da waren. Kinderschützenkönig Noah Suffner beispielsweise hatte seinen Platz am Erbsenspiel: Durch einen durchsichtigen Schlauch schossen Erbsen auf das Spielfeld, die dann blitzschnell mit einem Hammer plattgehauen werden mussten. Neben vielen neuen Spielen wie eben dem Erbsenspiel gab es einen Klassiker, das Kinderschminken: Valeska Busch und Dunja Stolarski verwandelten Kindergesichter unter anderem in „Regenbogentiger“. „Krrrrr“: Das Glücksrad drehte sich, Präsident Robert Brintrup warb mit folgendem Slogan: „Es gibt keine Nieten, nur Gewinner.“