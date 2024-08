Brauchtum in Willich Kinder feiern ihr eigenes Schützenfest

Was macht eigentlich das Schützenwesen aus? Und wie fühlt es sich an, gemeinsam in einem Festumzug über die Straßen zu ziehen? Um dem Nachwuchs das und mehr über das Sommerbrauchtum zu vermitteln, lädt die St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn für Sonntag, 25. August, zum Kinderschützenfest auf das Gelände der Schießanlage am Bolzplatzweg ein. Angesprochen seien Kindergarten- und Grundschulkinder – „nicht nur die Kinder aus Schiefbahn!“, informieren die Sebastianer in einer Mitteilung.