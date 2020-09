Neues Kinderbuch : Waschbär und Igel kämpfen gegen wilden Müll

Elita Grafke hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Die Nabu-Naturtrainerin Elita Grafke hat ein neues Projekt umgesetzt. Unter dem Titel „Lass uns ein gutes Zuhause finden“ ist ein Buch über die Gefahren von wildem Müll für Tiere entstanden. Alle Willicher Grundschüler erhalten das Buch als Geschenk.

Ein Waschbär und ein Igel, die auf einem mit Zigarettenstummeln und weiterem Müll verschmutzen Waldweg stehen und beschließen, ein gutes Zuhause zu finden – und zwar eines ohne Müll. Mit diesem aussagekräftigen Cover geht ein ganz besonderes Buch an den Start. Am Donnerstag, 8. Oktober, stellt der Naturschutzbund (Nabu) Willich, allen voran die Naturtrainerin Elita Grafke und ihr Mann Bernd, das Buch „Lass uns ein gutes Zuhause finden“ im Schloss Neersen vor.

Sie übergeben dort 1800 Exemplare an die Willicher Grundschulen. Jeder Grundschüler erhält kostenfrei ein Buch, das sich mit dem Problem des wilden Mülls in der Natur und den damit verbundenen Gefahren für Tiere beschäftigt. Herausgeber ist der Nabu Krefeld/Viersen. Auf den Weg gebracht hat es das Ehepaar Grafke. Seit Jahren beschäftigt sich die Naturtrainerin mit unterschiedlichen Aktionen damit, die Gefahren des wilden Mülls Kindern und Erwachsenen näherzubringen. „Die Buchidee hatte ich schon lange. Im Sommer vergangenen Jahres ging es an die Realisation“, berichtet Elita Grafke.

Über die Designerin Claire Stommel entstand der Kontakt zu Kinderbuchautor Michael Engler. Für die Illustrationen konnte Nadine Vostatek gewonnen werden. In gemeinsamer Arbeit nahm das Buch Gestalt an, wobei es ein Waschbär und ein Igel sind, die sich zusammen auf die Suche nach einem Lebensraum ohne Müll machen. Alle im Buch geschilderten Situationen, die die beiden Tierfreunde aufgrund des wilden Mülls erleben, basieren auf Tatsachen. Ob es durch Zigarettenkippen verseuchtes Wasser ist oder der Fuchs, dessen Kopf sich in einem Fußball verfangen hat – Engler beschreibt die Erlebnisse der beiden kindgerecht, während Vostatek sie eindrucksvoll bebildert.

„Es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern vielmehr darum, Menschen zu sensibilisieren, was passieren kann, wenn sie etwas wegwerfen, Luftballons steigen lassen oder ein Spielzeug zurücklassen. Wir wollen aufklären und um Mithilfe bitten, damit das Problem wilder Müll kleiner wird“, sagt Elita Grafke.