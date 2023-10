Brauchtum in Schiefbahn Niederheider Kinder teilen wie St. Martin

Der Martinstag erinnert an den Heiligen Martin von Tours, einen römischen Legionär und Offizier, der den christlichen Glauben annahm und zu einem der bekanntesten Heiligen in der katholischen Kirche avancierte. Er wurde im Jahr 316 oder 317 in Szombathely im heutigen Ungarn geboren und starb am 8. November 397 in Candes bei Tours in Frankreich.