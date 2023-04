Angebot in Schiefbahn Kinder können den Büchereiführerschein machen

Das kostenlose Angebot findet am Dienstag, 25. April, in der Emmaus-Bücherei, Wallgraben 29, und am Montag, 8. Mai, in der Stadtbibliothek, Hochstraße 30, von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Nach Besuch beider Veranstaltungen erhält jedes Kind den eigenen Büchereiausweis und kann selbstständig kindgerechte Medien in den Büchereien in Schiefbahn leihen.