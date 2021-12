Meldeschluss bei Kita-Online : Kinder in Willich bis zum 31. Januar für Kita-Platz anmelden

Willich Wer fürs neue Kindergartenjahr einen Kita-Platz benötigt, muss bald eine Bedarfsanmeldung abgeben. Am 31. Januar ist Meldeschluss. Darauf macht die Stadt Willich aufmerksam.

Die Betreuungsplätze werden von den Einrichtungen nur vergeben, wenn es vorab einen persönlichen Kontakt gegeben hat – zum Beispiel in einem Gespräch, bei einem Besichtigungstermin oder beim Besuch eines Tags der offenen Tür in den Kindertageseinrichtungen. Die Auswahl ist groß: Die Stadt Willich ist Träger von zwölf Kindertageseinrichtungen, sie fördert darüber hinaus die Betriebskosten für 16 weitere Einrichtungen, die in freier Trägerschaft sind. Alle Einrichtungen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt unter www.stadt-willich.de, dort unter „Willich & ich“, „Familie“ und „Kindertageseinrichtungen“, diese sind dort nach Stadtteilen sortiert. Dort sind auch weitere Informationen zu den Elternbeiträgen einzusehen. Eltern sollten sich deshalb informieren, welche Kitas für ihr Kind in Frage kommen, sich die Kitas ansehen und dann ihr Kind von zu Hause aus per Internet über das Portal Kita-Online für einen Kita-Platz anmelden. Drei Wunsch-Kitas können dort angegeben werden. Die Stadt weist darauf hin, dass die Bedarfsanmeldung für einen Kita-Platz aber keine Garantie dafür ist, dass man auch einen Betreuungsplatz in einer der ausgewählten Einrichtungen bekommt.