Integrative Gruppen : Kinder treffen DJ BoBo vor dem Konzert

Schiefbahn/Köln Dieser Tag war wieder ein besonderes Erlebnis: Mit einer Gruppe von rund 50 Kindern und Betreuern konnten die „Integrativen Gruppen“ des TV Schiefbahn zum fünften Mal zu einem Konzert von DJ BoBo nach Köln fahren.

Das Tollste für die Kinder: DJ BoBo hat eine besondere Beziehung zu den Integrativen Gruppen – die Kinder durften schon zum Soundcheck in die Lanxess Arena und trafen danach den Künstler und seine Frau Nancy wieder persönlich hinter der Bühne. „Das hat schon so etwas wie Tradition. Beide sind sehr menschlich und sehr nett zu unseren Kindern. Sie haben keinerlei Star-Allüren“, berichtet Stephan Adomeitis, einer der Betreuer der Integrativen Gruppen. Die Kinder waren auch dieses Mal wieder sehr aufgeregt und freuten sich sehr über diese sehr nette Geste. Danach verteilte DJ BoBo CDs mit Autogramm an jedes Kind. Bei diesem Besuch waren noch zwei Geburtstagskinder dabei, die genau am Konzerttag Geburtstag hatten. Dass gerade diese zwei auf ihrem Geburtstag dabei waren, fand DJ BoBo schon toll. Die Geburtstagskinder Sarah Bungter und Ulrike Engel bekamen auch noch ein extra Autogramm auf einem T-Shirt mit ihrem Vereinslogo. Aber auch Louis Hartwich, der schon kurze Zeit vorher Geburtstag hatte, kam nicht zu kurz. Mit ihm ließ sich DJ BoBo ganz allein fotografieren. Louis ist auch ein absoluter DJ-BoBo-Fan. Nach der Fotoaktion erlebte die ganze Gruppe das fantastische Konzert des Schweizer Künstlers. „Es war überwältigend: einmalige Bühnentechnik, hervorragende Musik, sehr gute Tänzer und ein DJ BoBo, der wieder einmal gezeigt hat, wie gut er als Entertainer und Musiker ist. Unsere Kinder haben während des Konzertes getanzt, gesungen und auf den Stühlen gestanden“, berichtet Adomeits. Das Fazit: Es war wieder ein Abend der Superlative. Für die Kinder war es ein Erlebnis der Extraklasse. Auf der Rückfahrt im Bus waren alle noch sehr aufgeregt und meinten, das Schönste sei wieder das persönliche Treffen mit DJ BoBo und seiner Frau Nancy gewesen.