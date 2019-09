Kids in Action in Anrath : Erstes Training für Nachwuchstalente

In der Leineweberhalle und der benachbarten Sporthalle des Lise-Meitner-Gymnasiums in Anrath fand am Samstag die Veranstaltung „Kids in Action“ statt. Kreissportbund, Stadtsportverband Willich und Willicher Vereine hatten Grundschüler zum Schnuppertraining eingeladen. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich 13 Bewegungsstationen begeisterten bei „Kids in Action“. Sportverbände und Vereine hatten zu Sport, Spiel und Spaß eingeladen.

Von Bianca Treffer

Etwas fragend schaut Patrick auf den Bubble Ball, der in Schräglage vor ihm liegt. „Einfach reinkrabbeln. Er wird wie ein Rucksack angezogen“, erklärt Ulrike Bamberg. Die Geschäftsführerin vom TV Schiefbahn deutet auf die anderen drei Bälle, in denen jeweils schon Kinder stecken. Der Achtjährige klettert in den Ball, schlüpft in die Gurte, legt die Hände an die Griffe und es kann losgehen. Bubble Football ist in der Ecke der Leineweberhalle angesagt. Unter viel Gelächter kicken die vier Jungen den Fußball über die Fläche. „Wir nutzen die Bubble Balls in den integrativen Gruppen und haben uns gedacht, der Spaß in den Bällen kommt auch hier gut an“, sagt Bamberg.

Zum dritten Mal findet in Willich „Kids in Action“ statt. In der Anrather Leineweberhalle und der direkt nebenan liegenden Sporthalle vom Lise-Meitner-Gymnasium bietet der Kreissportbund Viersen zusammen mit dem Stadtsportverband Willich ein besonderes Schnuppertraining für Kinder im Grundschulalter an. An 13 Stationen können die Kinder verschiedene Sportarten kostenfrei ausprobieren. „Vor drei Jahren waren wir in Willich. Im vorigen Jahr fand die Aktion in Schiefbahn statt, nun sind wir in Anrath. Wobei es die Veranstaltungsreihe ,Kids in Action’ schon seit dem Jahr 2014 gibt. Damals haben wir damit in Brüggen begonnen. Von Jahr zu Jahr sind mehr Städte und Gemeinden dazugekommen. In diesem Jahr sind sieben Kommunen im Kreis Viersen dabei“, sagt Gregor Krolewski vom Kreissportbund. Mit der Veranstaltung spiegle sich das vielfältige Angebot der Willicher Sportvereine wider, ergänzt er. Dies sei eine Plattform für die Vereine, um sich und ihren Sport zu präsentieren, was für die Besucher bedeutet, dass sie jede Menge sportliche Angebote unverbindlich kennen lernen und ausprobieren können. „Eine aktive Spielbörse“ nennt das Krolewski.

Info Vereine können Geld für Sportstätten beantragen Ab 1. Oktober können Vereine mit eigenen Sportstätten, die sie gepachtet haben, auf das Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ zurückgreifen. Dafür müssen Zuschussanträge gestellt werden. Im Kreis Viersen stehen knapp 4,37 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, mit denen Sportstätten modernisiert werden können. Der Kreissportbund informiert dazu am Dienstag, 24. September, 19 Uhr, im Forum Corneliusfeld, Cornelius­straße 25 in St. Tönis.

Und die nutzen die Willicher. In der großen Halle und der etwas kleineren Nachbarhalle ist es voll, überall sind verschiedene Sportstationen aufgebaut. Mit Hilfe von Dagmar Faßbender vom Turnverein Anrath hat Maximilian so gerade den Schwebebalken erobert. An der Hand der Trainerin wird über den langen Balken balanciert. Dem folgt ein Absprung auf die dicke Turnmatte. Den niedrigen Balancierbalken nimmt der Fünfjährige dagegen im Alleingang in Angriff. Die Arme weit ausgestreckt geht es über die schmale Fläche.

Titus macht derweil die ersten Erfahrungen in „Le Parkour“. Kai Klaßen erklärt die Grundsprünge über den Kasten. Die Arme, zwischen denen durchgesprungen wird, müssen durchgedrückt sein. Mit Feuereifer springt der Siebenjährige erst mit den Knien auf, dann mit den Füßen und schließlich geht es schwebend über den Kasten. Ein Stückchen weiter fliegen Badminton-Bälle über das Netz. Fliegen ist auch beim Trampolinspringen angesagt.

Beim Judo-Club Schiefbahn ist besonders Körperbeherrschung gefragt. Das Titschen von Bällen ist beim Willicher Turnverein zu hören. Er bietet Basketball an. Kinder dribbeln mit Bällen um Pylone herum und peilen danach den Korb an. Groß ist die Freude, wenn ein Wurf gelingt.

Um Heike Irle und Claudia Peters vom RSV Opel Neersen kreisen indes die unterschiedlich großen Kunstrad-Fahrräder mit den ungewöhnlichen Lenkern, den merkwürdigen Sätteln und den Dornen, wie die festen Tritte heißen, die am Vorder- und Hinterrad befestigt sind. „Ein bisschen Mut und Spaß an einem Sport, den nicht jeder macht, muss man fürs Kunstradfahren mitbringen“, erklärt Claudia Peters lächelnd. Das gilt auch für die Sportart Radball, die der RSC Blitz Schiefbahn vorstellt.