Schüleraustausch in Anrath Die US-Jugendlichen im Austausch vermissen Eiswürfel

Generell war Europa noch nicht das Ziel. Lediglich ein Schüler war zuvor in Großbritannien. „Das Leben hier ist schon ganz anders als in Amerika. Bei uns ist alles größer und alles liegt viel weiter voneinander entfernt. Hier kann man vieles zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus erreichen. Das ist bei uns weniger der Fall“, sagt Owen. Was den 18-Jährigen begeistert, ist die Offenheit, auf die er überall treffe. Der gleichaltrigen Evie gefällt es ebenfalls gut. Sie vermisst nur die Eiswürfeln in den Getränken, die es in ihrer Heimat überall dazu gibt und das in Mengen. „Die Schüler bewegen sich hier viel freier. Zuhause wollen unsere Eltern immer genau wissen, wo wir sind und was wir machen. In Deutschland trifft man sich einfach und unternimmt gemeinsam etwas mit Gleichaltrigen“, sagt sie. In Sachen Unterricht staunen die amerikanischen Schüler darüber, dass es jeden Tag so viele unterschiedliche Fächer gibt und auch so viele Fremdsprachen dazu gehören.