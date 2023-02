Karneval Willich 2023 KG Edelweiß sorgt für jecke Stimmung

Der Krefelder Bauchredner Micha trat mit seiner Figur Opa Gustav aus. Dieser alte Herr definierte Sex zu dritt so: „Einer muss den Blutdruck messen.“ Und er erklärte folgendes: „Im Alter verändern sich drei Dinge: Das Gedächtnis – die zwei anderen habe ich vergessen.“ Wenig später hatte Micha an der einen Hand eine junge Frau aus dem Publikum, Rebecca, und an der anderen Hand Bürgermeister Christian Pakusch. Die brauchten nur die Lippen zu bewegen, die Wörter legte ihnen Micha in den Mund. Ihre Stimmen klangen fremd, der Bürgermeister sprach auf einmal sehr markig, verriet folgendes: „Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen.“