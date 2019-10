Gewerbegebiet : Kerbusch drängt auf Münchheide-Erweiterung

Willich Mit großer Sorge hat Willichs Erster Beigeordneter Willy Kerbusch die Vertagung des Themas „Erweiterung des Gewerbegebietes Münchheide“ in die November-Sitzung des Planungsausschusses zur Kenntnis genommen.

„Wir können derzeit Firmen, die in Willich ansässig sind, kein Potenzial zur Vergrößerung bieten. Das ist das Schlimmste, was einer Stadt passieren kann. Wir haben kein einziges Gewerbegrundstück über 4000 Quadratmeter mehr“, betont er – und warnt: Zwei Firmen seien deswegen schon nach Kaarst abgewandert, ein weiteres Unternehmen mit 300 Mitarbeitern werde folgen, „wenn wir nicht zusagen können, dass Münchheide vergrößert wird“. Da sich die Zentrale dieser Firma in Süddeutschland befinde, sei nicht davon auszugehen, dass sie in Willichs Nähe einen Alternativstandort suchen werde.