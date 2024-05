Tourismus Tourismuszahlen sind rückläufig

Beim Blick auf die Gesamtzahl der Übernachtungen, ist auch hier ein Rückgang in in Kempen und Willich zu beobachten. Während in Kempen die Übernachtungszahlen im März 2024 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33,1 Prozent zurückgegangen sind, betrug der Rückgang in Willich 14,9 Prozent. Immerhin ist in Willich ein Anstieg der Übernachtungen ausländischer Gäste um 4,5 Prozent zu verzeichnen.