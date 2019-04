Abfallentsorgung : Keine zusätzlichen Container für Elektro-Müll in Willich

Keine zusätzlichen Container für Elektro-Müll in Willich

Willich Die Politik beschäftigte sich mit Anträgen zur Abfallentsorgung. So soll es mehr Infos über Mülltrennung geben.

Gleich mit mehreren Anträgen zu Fragen der Entsorgung hat sich der Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen beschäftigt. Auf Antrag der FDP berichtete die Verwaltung über die Situation bei den Glas-Containern an der Krefelder Straße (Höhe Hausnummer 222): Der Verwaltung sei es bekannt, dass die Bürger den Container häufig nutzen. Er werde wie alle Glas- und Altkleidercontainer wöchentlich von den Gemeinschaftsbetrieben Willich (GBW) gereinigt und kontrolliert. Wenn Bürger außerhalb der zulässigen Einwurfzeiten Flaschen einwerfen, melden die Anwohner das GBW-Mitarbeitern. Die Betreffenden werden dann schriftlich ermahnt, und das scheine zu funktionieren, so die Verwaltung: Es habe keine Wiederholungstäter gegeben. Aktuell prüft die Stadt mit den Stadtwerken, ob an der Stelle Unterflur-Container möglich oder wegen Versorgungsleitungen unmöglich sind.