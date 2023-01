Diskussion im Planungsausschuss Keine Sitzbänke für die Anrather Hundewiese

An der Anrather Hundewiese am Pimpertzweg werden keine Sitzbänke aufgestellt. Der Willicher Planungsausschuss lehnte mit den Stimmen von CDU und SPD einen Antrag von „Für Willich“ ab, dort zwei „Vandalismus resistente“ Sitzgelegenheiten für die Hundehalter aufzustellen. Der Grund: Die beiden Fraktionen folgen der Ansicht der Verwaltung, dass die Sitzbänke die Konflikte zwischen Hundebesitzern und Anwohnern noch verschärfen könnten. Die Nachbarn kritisieren ohnehin, dass die Hundewiese zu oft und außerhalb der zugelassenen Öffnungszeiten genutzt wird. Auch allgemeine Ruhezeiten würden nicht eingehalten. Neue Sitzgelegenheiten würden dazu verleiten, die Hundewiese noch länger als nötig zu nutzen und die Öffnungszeiten nicht zu beachten, so die Verwaltung. Christoph Tepper (CDU) und Wolfgang Pape (SPD) hielten daher Bänke nicht für friedensfördernd. Für die Grünen sah Christian Winterbach „kein Konfliktpotenzial zu den Nachbarn“. Er forderte aber in seinem nächsten Beitrag, dass das Ordnungsamt die Wiese stärker kontrollieren und Verstöße gegen die Öffnungszeiten mit Strafen belegen solle. Hans-Joachim Donath (FDP) meinte, Bänke gehörten zu jeder Hundewiese.