Titanic aus Anrath beteiligt sich an kreisweiter Aktion : Katholische Jugendzentren setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Fotos der Banner und Aufsteller sollen am 10. Mai in den sozialen Netzwerken geteilt werden, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Foto: Norbert Prümen

Anrath 14 katholische Jugendeinrichtung des Kreises wollen am 10. Mai mit der Aktion „Unser Kreuz hat keine Haken“ auf das Thema Ausgrenzung aufmerksam machen.

Dazu gibt es eine große gemeinsame Aktion. Am 10. Mai stellen alle 14 Jugendfreizeiteinrichtungen ihre Transparente auf, machen Fotos und posten in den sozialen Netzwerken. Das Datum bezieht sich dabei auf Jahr 1933, als es zu Bücherverbrennungen in Deutschland kam.

Für die Aktion „Unser Kreuz hat keine Haken“ nutzten die Einrichtungen den Fördertopf „Wokja“ (Weiterentwicklung offene Kinder- und Jugendarbeit) des Bistums Aachen. Mit den Geldern aus Wokja werden vernetzende regionale Projekte unterstützt. 5000 Euro flossen dabei in die aktuelle Aktion. „Das Projekt verliert nicht an Aktualität. Es ist immer wieder ein Impulsgeber als Einstieg in den Dialog“, betont Patrick Kneite, Referent für kirchliche Jugendarbeit. Derzeit sind die Banner und Aufsteller schon bei der Aktion „Gemischte Tüte“ im Einsatz. Unter dem Titel laufen in den 14 Einrichtungen zwei Wochen lang die unterschiedlichsten Angebote, begleitet vom Kreuz, das keine Haken hat.