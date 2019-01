Närrische Veranstaltungen : Im Überblick: Willich bietet ein karnevalistisches Potpourri

Akrobatisch ging es bei diesem Auftritt der Garde in der vergangenen Session auf der Bühne in der Schiefbahner Kulturhalle zu. Foto: Norbert Prümen

Willich Vom wieder einmal fehlenden Prinzenpaar lassen sich die Gesellschaften und Vereine nicht sonderlich beeinträchtigen. Es wird garantiert wieder in den Sälen und draußen bei den kleinen und großen Umzügen in Neersen und Anrath kräftig gefeiert und geschunkelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilhelm Schöfer

Die Rheinische Post hat sich mal umgehört und wichtige Events zusammengestellt.

Nach dem bereits erfolgten Prinzenbiwak der Prinzengarde Willich geht es bereits an diesem Wochenende weiter. Die Neersener KG „Schlossgeister“ hat doch noch eine fünfzehnjährige Kinderprinzessin gefunden, die heute, am Samstag, 12. Januar, ab 14.11 Uhr im Wahlefeldsaal vorgestellt und proklamiert wird.

Bereits an diesem Wochenende bekommt die seit 50 Jahren bestehende Schiefbahner KG „Torfmöps“ Besuch von einer über 20-köpfigen Abordnung aus Birgel (Thüringen); mit dem BFC Birgel bestehen seit 1989 freundschaftliche Beziehungen. Und da die Freunde aus Thüringen beim eigentlichen Torfmöps-Jubiläum (Samstag, 23. Februar, Kulturhalle, ab 15 Uhr) nicht kommen können, trifft man sich eben schon jetzt. Und das ist in den närrischen Wochen in den Stadtteilen los.

Willich Nach dem Prinzenbiwak lässt wieder die Willicher Prinzengarde bitten: zu ihrem offenen karnevalistischen Frühschoppen, der am Sonntag, 27. Januar, ab 11.11 Uhr im Gründerzentrum an die Gießerallee 19 stattfindet. Im gründlich modernisierten Saal der Gaststätte Krücken ist dann am Samstag, 16. Februar, die KG „Edelweiß“ dran. Ihre Galasitzung beginnt um 20.11 Uhr. Karten: bei den Edelweißern und beim Vorsitzenden, Wolfgang Pape, Ruf 02154 8937455.

Anrath Wieder wird vom Kulturverein Anrath beziehungsweise vom Männerchor „Orpheus“ gleich dreimal zur „Lady Time“ in die Josefshalle gebeten – und zwar am 19. und 20. Februar (jeweils ab 16.11 Uhr) sowie am 21. Februar (ab 17.11 Uhr). Die Ausgabe der Karten erfolgt am 28. und 29. Januar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, im Vereinsheim „Orpheum“, Fadheider Straße 3. Es gibt noch Restkarten, so bei Stephan Marx (0162 6440351). Wer sich am Tulpensonntagszug der „Aach Blenge“ (3. März, ab 13.11 Uhr) als Fußgruppe oder in einem Motivwagen beteiligen möchte, kann sich unter www.aach-blenge.de anmelden. Natürlich führen die Aach Blenge am Karnevalssamstag, 2. März, wieder ihre beliebte Kostümparty in der Josefhalle durch, ab 20.11 Uhr.



Stadt Willich : Närrische Kinderparty der Neersener Schlossgeister

zurück

weiter

Schiefbahn Beginnen wird die katholische Frauengemeinschaft. „Schibbahns Fraue fiere joot, wie die Stars in Hollywood“, heißt es am Sonntag, 10. (ab 17.11 Uhr) und Montag, 11. Februar (ab 18.11 Uhr), jeweils in der Kulturhalle. Es ist die 66. Sitzung der KfD. Karten gibt es am Donnerstag, 16. Januar, ab 15 Uhr, im „Leuchtturm“. Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) zieht am 15. und 16. Februar in der Kulturhalle, jeweils ab 19.11 Uhr, nach. Ihr Motto „Ob dick, ob dünn, ob arm, ob reich, im Karneval sind sie alle gleich.“ Torfmöps richtet erneut am Donnerstag, 28. Februar, in der Kulturhalle, ab 20 Uhr, den Altweiberball aus; veranstaltet dort außerdem am Karnevalssamstag, 2. März, ab 14.11 Uhr, einen Kinderkarneval.

Neersen Nach der Proklamation der Kinder-Prinzessin lädt die KG Schlossgeister am Samstag, 23. Februar, ab 15.11 Uhr, zur Kinderkarnevalsparty in den Wahlefeldsaal ein. Dann ist die KG „Niersbienen“ dort an der Reihe. Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres werden diesmal sogar am 24. und 25. Februar zwei Damensitzungen angeboten. Das zweite närrische Gelage am Montag, 25. Februar, ab 16.11 Uhr, ist bereits ausverkauft. Für die bereits um 14.11 Uhr beginnende Sonntags-Sitzung sind noch Karten unter www.niersbienen.de zu bekommen. Das Motto diesmal: „Flower-Power, Hippiezeit, wir Niersbienen sind dazu bereit!“

In Neersen geht es mit der Schlossstürmung des „Festausschusses Willicher Karneval“ (FWK) am Donnerstag, 28. Februar, ab 18.11 Uhr, weiter. Die Narrensitzung der Schlossgeister beginnt am Samstag, 2. März, um 18.11 Uhr im Wahlefeldsaal. Karten gibt es bei Doris Leyendecker, Hauptstraße. Wie gewohnt setzt sich der Kinderkarnevalszug am Montag, 4. März, ab 14.11 Uhr in Bewegung; anschließend karnevalistisches Treiben im Wahlefeld-Saal.