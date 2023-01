Karnevalsbus in Willich unterwegs Einstimmung auf die jecken Tage

Info

Party Am heutigen Montag startet der Vorverkauf für die Karnevalsparty am 18. Februar, 20.11 Uhr, in der Anrather Josefshalle. Karten zum Preis von 15 Uhr gibt es bei Zweirad Wingerath.

Zug Der Tulpensonntagszug zieht in Anrath am 19. Februar. Start ist um 13.11 Uhr. Aufstellung ist an der Straße Lohrfeld.