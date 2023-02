Karneval Willich 2023 Kostümparty-Premiere ist ein Erfolg

Der Wahlefeldsaal füllt sich immer mehr, und das nicht nur mit Neersener Narren. Die Kostümparty hat sich herumgesprochen. An den Stehtischen stehen Geishas, Piraten, Schornsteinfeger, Schmetterlinge, Vampire, Clowns, Lebefrauen und Matrosen in lebhafte Gespräche vertieft. Andere haben es sich an den schräg aufgestellten langen Tischreihen bequem gemacht. Selbst hinter der Theke, wo fleißig gearbeitet wird, herrscht Bombenstimmung. Das Team findet die Zeit, so manches Lied in bester Laune mitzuschunkeln.