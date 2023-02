Karneval Schiefbahn 2023 Torfmöps erfreuen kleine Jecken

Die Schiefbahner Karnevalsgesellschaft „Torfmöps“ war happy: Die Kinderkarnevalsveranstaltung am Samstag war komplett ausverkauft, kein einziger freier Platz weit und breit in der Kulturhalle. Das Bühnenprogramm konnte sich sehen lassen – und das Publikum auch: Egal, ob groß oder klein, kaum jemand hatte auf eine Verkleidung in der karnevalistisch geschmückten Halle verzichtet.