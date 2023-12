Karneval in Schiefbahn Die Torfmöps sind auf Jubiläumskurs

Es geht tief ins Meer hinab, links und rechts begleitet von den unterschiedlichsten Fischen – und einem Tintenfisch. Inmitten von Seegras ist am Meeresgrund außerdem eine Schatzkiste voller Goldstücke zu sehen, in der die Zahl 55 prangt. Einer der Fische trägt die Aufschrift „Session 23/24“. Dieses gesamte Unterwasserszenario ist in Form eines Bullauges gehalten. Doch kein ozeansicher Verein steht dahinter, sondern die KG Torfmöps 68. Und es dreht sich um den aktuellen Orden der Session 2023/24, die unter dem Motto steht „In 5×11 Metern Tiefe ist alles Blau. Wir rufen aus dem Meer Helau“.