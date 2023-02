Nachruf Karla Meiendresch Trauer um den guten Geist der Schule

Anrath/Kempen · Seit 1966 wohnte Karla Meiendresch in Anrath, wurde dort zur Vorsitzenden des Bürgervereins, in Kempen war sie als Religionslehrerin und Sekretärin an der Realschule allseits beliebt. Nun ist sie gestorben.

27.02.2023, 15:11 Uhr

Karla Meiendresch war als Frohnatur bekannt. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Von Hans Kaiser