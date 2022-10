Neersen : Ein Umzug aus Liebe nach Willich

Neersen Obwohl sie ihren Lebensmittelpunkt zwischenzeitlich nach Niedersachsen verlegt hatten, wohnen die Gerickes seit fünf Jahren wieder in Willich und feiern an diesem Samstag Goldhochzeit.

Karin und Hans-Georg Gericke haben schon in jungen Jahren geheiratet: Sie war gerade einmal 20 Jahre alt, er 21. Heute feiern sie im Kreise der Familie ihre Goldhochzeit. Das Paar hat zwei Söhne, die 48 und 44 Jahre alt sind und drei Enkelkinder. Die Söhne leben in Darmstadt und Sittensen.

Karin Gericke ist eine geborene Kretzschmar. Sie wurde am Schwarzen Pfuhl geboren. Ihr Vater stammt aus Hamburg . Während eines Besuchs bei ihrer Verwandtschaft im hohen Norden lernte sie Hans-Georg kennen und lieben. Der gelernte Heizungsmonteur kam an den schönen Niederhein.

Einen weiteren Berufswechsel gab es für den Goldjubilar danach dann nicht mehr, wohl aber für seine Frau: Als berufsbedingt ein Ortswechsel anstand – es ging nach Sittensen in Niedersachsen – arbeitete Karin Gericke in der Bundesbahn-Kantine.

Heirat in Weilerswist, Goldhochzeit in Lobberich

Ursula und Gerald Kaulen aus Nettetal : Heirat in Weilerswist, Goldhochzeit in Lobberich

Die Silberhochzeit vor 25 Jahren war in Norddeutschland noch im großen Rahmen gefeiert worden. Am heutigen Samstag werden zu den Goldfeierlichkeiten rund 15 Gäste in Neersen erwartet, überwiegend Familienmitglieder und enge Verwandte des Jubelpaares. Die Trauung vor 50 Jahren in Schiefbahn, wo das Paar zunächst bei den Eltern von Karin Gericke auf der Florastraße lebte, hatte übrigens der bekannte Weihbischof August Peters vorgenommen.