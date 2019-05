Kunstprojekt „Denk Mal“ : Ein Gehirn für den Kaiserplatz

Willich An einem mehr als ungewöhnlichen Kunstobjekt arbeitet Beate Krempe derzeit. Die Willicher Künstlerin schafft ein begehbares Gehirn, das für sieben Wochen auf dem Kaiserplatz stehen wird.

Für das Demenzprojekt „Denk Mal“ bauen die beiden zusammen ein begehbares Gehirn, das eine Nicht-Vergessen- sowie eine Foto-Installation als auch Erinnerungsinseln erhält. So werden über 200 Taschentücher geknotet, und jedes einzelne mit einer Erinnerung in Form eines Satzes bestückt. „Viel trinken!!!“ wird dort genauso zu lesen sein wie „Unser erster Familienurlaub war in Dänemark“. Bei den Erinnerungsinseln dreht es sich um die Themen 70er-Jahre, Glaube, Meer und Kindheit. „Menschen mit Demenz haben Meilensteine in ihrem Kopf, die sie nicht vergessen. Ich habe einfach vier Themen genommen und setze diese mit entsprechenden Stücken in Holzkästen um“, sagt Beate Krempe. So werden in der 70er-Jahre-Box Schallplatten dieser Zeit und Tanzschuhe zu sehen sein, während die Kindheitsbox unter anderem mit einem Kinderteeservice und einem Holzpuzzle aus Würfeln bestückt wird.