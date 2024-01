Kabarettlesung in Neersen Wie Willich zur Kifferkommune werden könnte

Ein ereignisreiches Jahr liegt vor der Verwaltung und der Bürgerschaft von Willich, wenn sich die Prophezeiungen des Stadtarchivars Udo Holzenthal erfüllen. In der Motte von Schloss Neersen, wo sonst der Rat tagt und die Weichen für die Zukunft der Stadt stellt, trug Holzenthal am Sonntag Tagebuchauszüge vor. Allerdings hatte er das Tagebuch von 2024 in der Hand und es war bereits vollgeschrieben. Etwa 150 Besucherinnen und Besucher lauschten dem, was da kam und amüsierten sich bestens.